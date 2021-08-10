В Лондоне произошел транспортный коллапс из-за застряглого Тауэрского моста

Сейчас движение 127-летнем памятником восстановлено.

Транспортный коллапс из-за самой известной переправы Великобритании — в Лондоне на 12 часов остановилось движение по Тауэрскому мосту.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Его развели, чтобы Темзой проплыл высокий деревянный корабль, а затем мост застрял. Починить неисправность специалисты не могли длительное время — поэтому не пускали ни автомобили, ни пешеходов. А на прилегающих улицах возникли большие пробки.

Сейчас движение 127-летней памятником восстановлено. А причины неисправности обещают расследовать.

Обычно Тауэрский мост разводят около восьми сотен раз в год. Последний раз он застрял в прошлом году. Однако, тогда неисправность починили за час.

Новости мира: в Великобритании развели Тауэрский мост и 12 часов не могли свести назад

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку