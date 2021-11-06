В Лондоне протесты антиваксеров завершились нападением на полицию и арестами (фото, видео)

В Лондоне протесты антиваксеров завершились нападением на полицию и арестами (фото, видео)

Протестующие в масках Гая Фокса собрались на Трафальгарской площади.

Протесты антивакцинаторов в Лондоне 5 ноября завершились столкновениями, в результате которых получили ранения восемь офицеров полиции и задержали 12 протестующих.

Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что сотни протестующих столкнулись с полицией в центре Лондона во время празднования "Ночи Гая Фокса".

Londra live



@UKunitedTogether



Well done London, что's more like it.... #Parliament Spuare



Share this, lift someone spirit.... Keep the protest pic.twitter.com/IMVaRXxfbV — @d_essere fit 88 the returns (@dessere88) November 5, 2021

Протестующие в масках Гая Фокса собрались на Трафальгарской площади, некоторые бросали фейерверки в полицию. Также толпа наблюдала, как сжигают чучело премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Затем митинг переместился на площадь Парламента, где участники демонстрации столкнулись с полицейскими.

Многие демонстранты держали таблички в знак протеста против карантинных мер, а некоторые из них запускали фейерверки и использовали лазерные указки против полицейских.

Напомним:

Недавно по Украине прокатилась волна митингов против вакцинации. Так называемые антиваксеры пикетировали под Верховной Радой и перекрывали дорогу. Бастовали также и в Ивано-Франковске. Митинг провели и в Одессе на Думской площади, где требовали не только "отмены принудительной вакцинации", но и снижение тарифов.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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