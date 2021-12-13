В Лондоне в многоквартирном доме обнаружили ядовитые химические вещества: 11-летняя девочка умерла

Ребенок скончался в больнице.

В лондонском районе Шедвелл в многоквартирном доме, где позже были обнаружены ядовитые химические вещества, умерла 11-летняя девочка, еще трое были доставлены в больницу после того, как им стало плохо.

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Об этом сообщает Мetro.

Считается, что химические вещества, обнаруженные спасателями, использовались для борьбы с вредителями. Других жителей квартала эвакуировали, сейчас о них заботятся местные власти.

В полиции Лондона сообщили, что девочка скончалась в больнице и причины смерти будут известны после патологоанатомического осмотра. Остальные три человека остаются в больнице. Никаких подробностей об их состоянии врачи не сообщают.

Спасатели провели зачистку здания и обнаружили определенное количество химикатов, которые, как считают, использовались для борьбы с вредителями. Они будут безопасно изъяты, и будет проведены расследования, чтобы определить, как они оказались в здании.