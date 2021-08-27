В Лондоне задержали мужчину, который умышленно отравил продукты в магазинах

В Лондоне задержали мужчину, который умышленно отравил продукты в магазинах

Мужчина впрыскивал в продукты неизвестные вещества.

В Лондоне полиция задержала мужчину, подозреваемого в умышленном отравлении продуктов в магазинах.

Об этом сообщила пресс-служба лондонской полиции.

Правоохранители установили, что мужчина посетил три супермаркета на улице Фулхэм-Плейс-роуд: Little Waitrose, Sainsbury's Local и Tesco Express. В магазинах он впрыскивал в продукты неизвестные вещества с помощью шприцев с иглами.

Сейчас все три заведения закрыли, потому что правоохранители проовдять там следственные действия. По предварительной информации, злоумышленник мог "заразить" обработанное мясо и продукты для приготовления в микроволновых печах. Лондонцам, которые покупали продукты в супермаркетах, рекомендуют утилизировать все покупки.

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