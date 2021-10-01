В Лондоне загадочно исчезла молодая учительница, позже ее тело нашли в парке под листьями: под подозрением — бывший курьер

В Лондоне загадочно исчезла молодая учительница, позже ее тело нашли в парке под листьями: под подозрением — бывший курьер

Первоначальная экспертиза причин смерти не дала результатов, а мотивы преступления выясняются.

На юго-востоке Лондона в парке под листьями 18 сентября прохожий обнаружил тело убитой молодой женщины. Ею оказалась 28-летняя английская учительница Сабина Несса, которая загадочно исчезла накануне вечером, когда шла из дома в паб, где ее ждал друг. Через несколько дней полиция задержала двух подозреваемых.

Об этом сообщает BBC News Украина.

НЕ ДОБРАЛАСЬ ДО ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ И ИСЧЕЗЛА

В пятницу, 17 сентября, около 20:30 Сабина Несса вышла из дома и направилась через небольшой местный парк в паб Depot на Пеглер-сквер возле железнодорожной станции, где ее ждал друг.

Honestly I do not feel comfortable about the media reporting that Sabina Nessa was walking to the pub when she was killed, and associating her with alcohol as a Muslim woman in her death.



The Depot in Kidbrooke is a posh bar & kitchen type place, serving food/coffee etc too pic.twitter.com/1zxstpswoc — Ruqaiya (@ruqaiya_h) September 25, 2021

Полиция говорит, что весь путь должен был занять около пяти минут. По дороге на нее напали, но что именно произошло — пока неизвестно. На следующий день местный житель, который выгуливал собаку, нашел тело Несси на дорожке у здания местного общественного центра. Тело было прикрыто листьями.

Associated Press

Сначала полиция задержала двух подозреваемых неподалеку от места преступления, однако позже была вынуждена отпустить их из-за отсутствия доказательств.

Associated Press

А в воскресенье в Истборне в графстве Восточный Сассекс был арестован подозреваемый в преступлении 38-летний Кочи Селамай.

Koci Selamaj, from Eastbourne was arrested on Sunday for the killing of Sabina Nessa. He will appear before Willesden Magistrates 'Court on Tuesday. pic.twitter.com/W7AfysdGs5 — Islah (@MistahIslah) September 27, 2021

В прессе сообщали, что в Селамае узнали бывшего курьера, который доставлял пиццу и жил в прибрежном городке Истборн, но о его прошлом почти ничего не сообщалось. Предполагают, что его, возможно, удалось определить по автомобилю Nissan, которым он владеет.

Британские СМИ также получили видеозапись с камеры наблюдения, где видно, как неизвестный мужчина проходит мимо жилых домов в Кидбруке и вероятно пытается спрятать какой-то красный предмет, который держит в руках. Полиция тогда попросила не делать преждевременных выводов и дождаться результатов расследования.

KIDBROOKE update: Police investigating the murder of Sabina Nessa (28) whose body was found near the OneSpace community centre at 5:30 pm Saturday want to identify this man pictured in Pegler Square on Friday evening. They believe he has access to a silver car. ☎ 0208 721 4266. pic.twitter.com/uaQGi9SgWW — Kent 999s (@ Kent_999s) September 23, 2021

ПРЕДСТАЛ ПЕРЕД СУДОМ В СПОРТИВНОМ КОСТЮМЕ И ПОЛЬЗОВАЛСЯ УСЛУГАМИ ПЕРЕВОДЧИКА

Между тем стало известно, что первоначальная экспертиза причин смерти не дала результатов, а мотивы преступления выясняются.

Во вторник Селамай впервые предстал перед магистратским судом в Вилсдени на северо-западе Лондона. Он был одет в спортивный костюм и пользовался услугами переводчика с албанского.

Когда судья спросил его о том, признает ли он вину, адвокат подозреваемого Эйдан Харви заявил, что его клиент не намерен этого делать.

Нил Джон из лондонской полиции заявил, что власти проинформировали об аресте подозреваемого семью убитой женщины и находятся в постоянном контакте с ее родственниками.

В четверг Селамай должен предстать уже перед уголовным судом Олд Бейли.

БЫЛА ДОБРОЙ, ЗАБОТЛИВОЙ И АБСОЛЮТНО ПРЕДАННОЙ УЧЕНИКАМ

Сабина Несса была учительницей начальных классов в лондонском районе Кэтфорд на юго-востоке города, а жила неподалеку в Кидбруке, который последние годы считали спокойным и респектабельным районом.

Директор школы, где работала женщина, говорит, что она была замечательной учительницей.

"Она была доброй, заботливой и абсолютно преданной своим ученикам", — сказала Лиза Уильямс.

Фото: Metropolitan Police/PA

Семья Сабины шокирована. "У Сабины было золотое сердце, она никогда не говорила ни о ком ничего плохого", — говорит двоюродный брат убитой Зубель Ахмед.

В минувшие выходные в Кидбруке состоялась траурная церемония памяти Нессы, на которую пришли сотни людей, в том числе местные жители и родственники убитой.

Thousands of mourners have turned out to grieve the loss of our sister Sabina Nessa, with many unable to enter the square.



We come together in grief and anger, we will not rest until the streets are safe for our sisters and siblings. pic.twitter.com/7FtMdLdUXH — Sisters Uncut (@SistersUncut) September 24, 2021

Напомним:

Пол года назад в Британии в лесу неподалеку Эшфорд нашли тело 33-летней Сары Эверард. Девушка возвращалась домой от друзей и исчезла. Через несколько дней полиция арестовала мужчину, подозреваемого в ее убийстве: это полицейский Уэйн Кузенс, причем из элитного подразделения, охранявшего диппредставительства. Он женат на украинке.

Девушка возвращалась домой от друзей и исчезла. Через несколько дней полиция арестовала мужчину, подозреваемого в ее убийстве: это полицейский Уэйн Кузенс, причем из элитного подразделения, охранявшего диппредставительства. Он женат на украинке. Следствие, над которым круглосуточно работали сотни офицеров, чтобы выяснить мельчайшие подробности исчезновения Сары и ее убийства, установило, что в марте этого года Уэйн Казинс под предлогом ареста похитил 33-летнюю жительницу Лондона Сару Эверард — посадил ее в машину, вывез в лес и там задушил. Личность жертвы пришлось устанавливать по зубам, потому что убийца сжег ее в пустом холодильнике, а потом выбросил останки в пруд неподалеку.

33-летнюю жительницу Лондона Сару Эверард — Личность жертвы пришлось устанавливать по зубам, потому что Накануне британцу вынесли приговор по обвинению в жестоком убийстве. Коп-убийца проведет в тюрьме всю жизнь и не будет иметь права на помилование.

Новости мира: британского копа-убийцу приговорили к пожизненному заключению

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