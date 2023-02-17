В Лондоне заключили в тюрьму российского шпиона, работавшего в посольстве: страдал от депрессии и любил пиво

Охранник британского посольства в Берлине более 3 лет передавал россиянам конфиденциальную информацию.

В пятницу, 17 февраля, суд в Лондоне вынес приговор бывшему охраннику посольства Великобритании в Берлине. Ему назначили наказание в виде 13 лет и двух месяцев заключения за шпионаж в пользу России.

Об этом сообщает Reuters.

Более трех лет 58-летний Дэвид Баллантайн Смит передавал россиянам конфиденциальную информацию, в частности, правительственную переписку и другие тайные документы. В частности, Смит передавал информацию российскому военному атташе в Берлине, генерал-майору Сергею Чухрову в ноябре 2020 года.

Глава специального отдела по борьбе с преступностью и противодействию терроризму Королевской прокуратуры Ник Прайс сказал, что Смитом руководили "жадность и ненависть к нашей стране".

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"Эта ненависть была ощутима и побудила его к тому, что можно назвать действительно отвратительным поведением", — сказал он после завершения процесса.

После специальной операции британской контрразведки охранник посольства был арестован в августе 2021 года. Во время обыска в его доме в Потсдаме был обнаружен USB-накопитель, содержащий несколько фотографий сотрудников посольства и дипломатических паспортов.

Он также снял на видео ряд конфиденциальных документов, среди которых письмо от тогдашнего министра торговли Лиз Трасс и тогдашнего министра бизнеса Алока Шармы к главе правительства Борису Джонсону, которое было под грифом "секретно".

В ноябре 2022 года Смит признал себя виновным в восьми преступлениях в соответствии с Законом о государственной тайне.

Обвиняемый в суде заявил, что испытывает отвращение к себе и стесняется того, что сделал. Он добавил, что начал собирать конфиденциальную информацию из-за спора с коллегами и во время депрессии, когда выпил четыре литра пива. Однако Смит отрицал, что передавал кому-либо эти данные.

Судья отклонил угрызения совести подсудимого и заявил, что это проявление сострадания исключительно к самому себе.

Напомним, обыски в доме охранника посольства Великобритании в Берлине, задержанного по подозрению в шпионаже в пользу России, подтвердили, что он был фанатичным сторонником Путина.

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