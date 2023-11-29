В Лондоне закончили рассмотрение иска АО "ПриватБанка" против Коломойского и Боголюбова

Сторона защиты отметила, что иск "ПриватБанка" рассыпался, потому что он был основан на фикции.

Высокий суд Лондона завершил рассмотрение иска, поданного в суд АО "Коммерческий банк "Приватбанк" против бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Адвокат Коломойского, Марк Говард, в своем заключительном слове показал Суду, что "дело Приватбанка" было безосновательным:

"Очевидно, что присвоение средств, если такое имело место, не привело к убыткам в таких масштабах, в которых это заявляется. Это следует из того, что подавляющее большинство средств, выданных Банком в рамках релевантных кредитов, которые, как утверждается, нанесли Банку ущерб, были возвращены Банку и зачислены им в счет погашения обязательств заемщиков"

Сторона защиты настаивала на том, что заявление "ПриватБанка" об убытках не может быть предметом спора в рамках английского права.

"Из устных свидетельств господина Бекетова (эксперт банка по украинскому праву, — ред.) очевидно, что выплатами были погашены не только обязательства заемщиков, но и любые обязательства, которые г-н Коломойский мог бы иметь в отношении неправомерной организации выдачи денежных средств средств заемщикам", — отметил адвокат Коломойского.

По словам Говарда, никто не привел ни одного примера, когда любая сторона подала деликтный иск о возмещении ущерба, причиненного выдачей кредита, при этом средства, полученные по кредиту, были погашены, не говоря уже о примерах, когда любая сторона выиграла такой иск, будь то в Англии, Украине или где-нибудь еще:

"Данный факт, как мы считаем, поддерживает наш аргумент о том, что дело просто не имеет логически последовательных оснований для иска. Господин Коломойский считает, что претензии банка к нему ошибочны как в принципе, так и с точки зрения украинского права, и тому же по ним истек срок исковой давности. Данные аргументы достаточны сами по себе без какой-либо необходимости в устных показаниях с его стороны или со стороны других свидетелей".

Защита также отметил, что иск "Приватбанка" рассыпался, потому что он был основан на фикции, придуманной для того, чтобы банк мог предъявить иск против Коломойского и Боголюбова в Англии о возмещении ущерба, якобы нанесенного релевантными кредитами. Причем эксперт "ПриватБанка" прямо признал, что выполнение обязательств заемщиками в полном объеме также было освобождением от любой деликтной ответственности.

Напомним, Шевченковский райсуд Киева продлил Коломойскому срок содержания под стражей с альтернативой залогу до 26 января 2024 года.

В сентябре бизнесмену были объявлены подозрения в совершении мошенничества, легализации имущества, полученного преступным путем, а также завладении 5,8 млрд грн "ПриватБанка".