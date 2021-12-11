В Лондоне запрещают электросамокаты: нельзя кататься на улицах и перевозить в общественном транспорте

Тем, кто будет пытаться нарушить запрет, грозит штраф — 1 тыс. фунтов стерлингов.
В столице Великобритании из-за пожаров запретили кататься на электросамокатах на улицах и перевозить их в общественном транспорте.
Об этом сообщает The Verge.
Компания Transport for London сообщила о запрете на использование электросамокатов от 13 декабря в транспорте своей сети. Также электросамокаты нельзя перевозить по всему общественному транспорту Лондона, в частности в метро и автобусах. Тем не менее, магазины продолжают продавать этот транспорт, поскольку его можно использовать на частной территории.
В Лондоне разрешены только самокаты прокатного сервиса компании Transport for London, поскольку они проходят проверку безопасности. Также на улицах можно пользоваться электровелосипеды.
Тем, кто будет пытаться нарушить запрет, грозит штраф — 1 тыс. фунтов стерлингов.
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