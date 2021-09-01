В Лондоне женщина годами хранила безделушку, которая оказалась дорогой драгоценностью

В Лондоне женщина годами хранила безделушку, которая оказалась дорогой драгоценностью

Неожиданно для себя женщина стал богатой.

Жительница Лондона случайно узнала, что мелочь, которая хранилась в ее семье более 20 лет, — это дорогая драгоценность.

Об этом сообщает издание Unilad.

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Женщина принесла эксперту телепередачи Аntiques Roadshow Джону Бенджамину брошь с аквамарином и бриллиантами, которая когда-то принадлежала дедушке ее мужа.

Она рассказала, что в 1920-1930-х годах дедушка приобрел в Бразилии аквамарин. Позже он установил камень в брошь.

"Аквамарин такого размера, цвета и красоты встречаются очень редко. Обрамление броши выполнено из золота 18 карат и бриллиантов", — сказал Бенджамин.

Он подчеркнул, что таких драгоценностей практически не встречается. Бенджамин предварительно оценил изделие в 20 тысяч фунтов.

Напомним, американец нашел в старом диване ценный тайник , в которой были деньги. Все средства он вернул владельцу.

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