В Лос-Анджелесе одобрили обязательную COVID-вакцинацию всех школьников от 12 лет

В Лос-Анджелесе одобрили обязательную COVID-вакцинацию всех школьников от 12 лет

Без вакцины от коронавируса ученики не смогут посещать очные занятия.

В американском штате Калифорния в четверг, 9 сентября, совет по образованию Лос-Анджелеса проголосовала за обязательную вакцинацию от COVID-19 учеников от 12 лет, стремящихся посещать очные занятия.

Об этом сообщает The Associated Press.

До сих пор объединенный школьный округ Лос-Анджелеса, в котором обучается более 600 тысяч детей, в основном латиноамериканцев, еженедельно проверял на коронавирус всех учащихся и сотрудников, требовал ношения масок в помещении и на улице, а также призывал к вакцинации учителей.

Согласно новому решению, ученики от 12 лет и старше, которые занимаются спортом и другими внешкольными мероприятиями, должны получить два COVID-прививки до конца октября, а другие — до 19 декабря.

"Это действие не о нарушении чьих-то прав. Эта акция направлена на то, чтобы сделать нашу работу по обеспечению того, чтобы в государственных школах дети могли ходить в школу и быть в безопасности", — высказалась член правления школьного округа Лос-Анджелеса Моника Гарсия.

Взгляды родителей на решение округа разделились. В частности, Люси Рималауер заявила, что рада, что правление пытается защитить ее сына, пока тот не повзрослел, и заботится о безопасности школьной среды.

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А вот Брина Маковка не поддержала новое требование, объяснив свое мнение тем, что решения за своих детей должны принимать родители, а не правление.

Как сообщалось, на Кубе в Сьенфуегоской провинции впервые в мире стартовала вакцинация от COVID-19 для детей в возрасте от двух лет.

А в Минздраве Украины пока не планируют проводить массовую вакцинацию детей от COVID-19. Сейчас в приоритете прививание взрослого населения.

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