В Лос-Анджелесе пропалестинский протестующий забил до смерти пожилого еврея

Департамент полиции Лос-Анджелеса сообщил, что пожилой еврей был забит до смерти пропалестинским демонстрантом на произраильском митинге.

Об этом информирует The Jerusalem Post.

По словам очевидцев, между пожилым мужчиной и подозреваемым возникла стычка. Позже пожилого мужчину нашли на земле, истекая кровью, и доставили в больницу, где констатировали его смерть от кровоизлияния в мозг.

"Мы ошеломлены, узнав о трагической смерти пожилого еврея, которого пропалестинский демонстрант в Вестлейк-Виллидж ударил по голове мегафоном", — говорится в заявлении Еврейской федерации Лос-Анджелеса.

В федерации заявили, что это уже четвертое крупное антисемитское преступление, совершенное в Лос-Анджелесе в этом году.

Напомним, ранее сообщалось, что в Варшаве студентку пятого курса медицинского университета отстранили от занятий после того, как она на пропалестинском митинге держала изображение звезды Давида в мусорнике с надписью "Сохраним мир чистым".

Кроме того, мы ранее информировали, что лозунги на пропалестинских демонстрациях в арабском мире, а также в Европе и США отнюдь не мир. На них звучат лозунги уничтожения Израиля и евреев.

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