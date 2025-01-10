В Лос-Анджелесе стремительно растет количество разрушений и жертв пожаров

Спасатели пока не могут усмирить огонь.

В округе Лос-Анджелес (Калифорния, США) горят пять крупных лесных пожаров, в которых погибли не менее 10 человек. Около 10 тысяч зданий сожжены дотла.

Об этом сообщает BBC.

Пожарные продолжают бороться с пламенем, которое быстро распространяется из-за сухой погоды и сильного ветра. Тем временем полиция борется с мародерами. Поддерживать общественный порядок правоохранителям помогают солдаты Национальной гвардии Калифорнии.

Шериф Лос-Анджелеса Роберт Луна говорит, что добраться до многих пострадавших районов тяжело из-за опасности, поэтому количество погибших "совершенно точно изменится".

Фото: Associated Press

По его словам, ситуация выглядит так, будто "на эти районы упала атомная бомба".

Огонь добрался и до самого Голливуда. Пламя угрожает "Аллее славы" и концертному залу Hollywood Bowl. Самолеты сбрасывают огнетушащие вещества и воду на холмы.

Власти пока не оценили ущерб от пожаров. Частная компания AccuWeather считает, что экономические потери могут превысить 150 миллиардов долларов.

Причины возгораний пока неизвестны, проводится расследование. Среди версий – поджог и повреждение электропроводки, также рассматривают сжигание мусора и фейерверки.

Полиция Лос-Анджелеса заявила, что задержала мужчину, подозреваемого в попытке поджога в районе Вудленд-Хиллз. Его взяли под стражу, подробности не сообщают.

Напомним, стихийный лесной пожар и мощный штормовой ветер, быстро раздувающий пламя, повлекли за собой серьезную опасность в окрестностях Лос-Анджелеса, где расположены дома знаменитостей, заставив десятки людей срочно эвакуироваться.

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