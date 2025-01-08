В Лос-Анджелесе вспыхнул масштабный пожар: что известно о последствиях

Во вторник, 8 января, в престижном районе Лос-Анджелеса вспыхнул лесной пожар. 30 000 человек были эвакуированы.

Об этом сообщает Reuters.

В Лос-Анджелесе вспыхнул масштабный пожар

В результате возгорания были разрушены дома, а на дорогах начались пробки. По словам официальных лиц, сгорело не менее 1182 гектаров территории Пасифик-Палисейдс между прибрежными поселениями Санта-Моника и Малибу. Под угрозой оказались более 25 000 человек в 10 000 домах.

"На данный момент мы очень рады, что не сообщается о пострадавших", — заявила на пресс-конференции начальница пожарной охраны Лос-Анджелеса Кристин Кроули.

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