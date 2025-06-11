В Лос-Анджелесе ввели комендантский час, Трамп угрожает тюрьмой участникам протестов

Протесты в Лос-Анджелесе / © Associated Press

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил продолжительным заключением всем, кто причастен к массовым беспорядкам в центральных районах Лос-Анджелеса.

Об этом сообщает CNN.

Во время брифинга на военной базе Эндрюс американский лидер отметил, что военные будут оставаться в городе «до тех пор, пока не будет мира».

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Такое заявление он сделал на фоне критики по решению направить в Лос-Анджелес подразделения Национальной гвардии Калифорнии и 700 морских пехотинцев.

«Я просто хочу видеть мир. Если будет мир, мы идем. Если есть хотя бы намек на отсутствие мира, мы остаемся там, пока не будет мира», — сказал Трамп.

Президент также отметил серьезные последствия для участников погромов.

«И многие арестовываются. Погромщиков или как хотите их называйте. Они должны знать: многие арестованы. Они надолго сядут в тюрьму», — заявил он.

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Трамп также прокомментировал возможность задействовать положения закона о восстании, если ситуация обострится.

«Если будет восстание — я, безусловно, его задействую. Увидим», — ответил глава Белого дома.

Комментируя действия силовиков, президент отметил: «Если они делают все то, что вы видели в течение последних трех ночей — я бы сказал, что это основание для вмешательства».

Трамп также подчеркнул, что военные будут оставаться в городе, пока не будет устранена угроза безопасности граждан.

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«Если они представляют опасность, бросают бетон или кирпич, плюют в полицейских или нападают на людей — все это мы уже видели за последние три ночи. Это и есть основание для действий», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что охватившие Лос-Анджелес массовые протесты стали результатом сознательной провокации со стороны администрации Дональда Трампа.

Мы ранее информировали, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил о намерении подать иск против администрации Дональда Трампа из-за развертывания Национальной гвардии в штате без согласования с местными властями.