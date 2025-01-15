В Лос-Анджелесе выгорела дотла территория размером с Вашингтон: пожары до сих пор не могут обуздать

Около 8500 пожарных из семи штатов и двух иностранных государств седьмой день подряд пытаются обуздать пожары в Лос-Анджелесе. Во вторник, 14 января, спасателям удалось немного увеличить зону контроля над периметром пожаров, которые уже выжгли дотла территорию размером с Вашингтон.

Об этом пишет Reuters.

Пожарные на земле работают круглосуточно с момента возникновения пожаров 7 января, при этом самолетам и вертолетам пожарной авиации несколько раз приходилось останавливать работу из-за ураганного ветра. По данным Национальной метеорологической службы, погодные условия повышенной опасности сохранятся до среды, а в ночь на вторник скорость ветра достигла пика в 80 км/ч.

Издание сообщило неутешительные данные о двух самых больших пожарах в Лос-Анджелесе:

Палисейдс на западной окраине города – площадь 96 кв. км, локализовано 17% периметра;

Итон в предгорьях к востоку от города – площадь 57 кв. км, периметр локализован на 35%.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сообщил, что за ночь в Южной Калифорнии вспыхнуло 11 новых пожаров, но их удалось быстро потушить, поскольку пожарные и оборудование уже были наготове.

За семь дней разбушевавшаяся стихия забрала жизни 24 человек, а число поврежденных или полностью уничтоженных огнем строений превысила 12 тысяч. Целые кварталы были выжжены дотла.

"Одно дело увидеть это по телевизору. Другое дело — увидеть это с воздуха. Огромные, колоссальные разрушения невозможно представить, пока вы их не увидите", — заявила мэр Лос-Анджелеса Карен Басс.

В Южной Калифорнии с апреля не было существенных осадков, из-за чего кустарник высох и превратился в легко воспламеняемое топливо, а пустынные ветры разносили искры на три километра впереди огня. 88 тысяч человек были эвакуированы, еще 84 тысячи получили предупреждение о возможной эвакуации.

Пожар в Палисейдс также затронул музей Поля Гетти, где хранится бесценная коллекция произведений искусства, в том числе картины Ван Гога, Рембрандта, Моне и Дега. Но коллекция осталась в безопасности внутри хранилища из камня, огнестойкой стали и железобетона.

Напомним, канадский пожарный самолет столкнулся с любительским дроном над пылающим Лос-Анджелесом. Полиция начала расследование и поиски оператора дрона, нарушившего запрет на полеты в зоне пожара.

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