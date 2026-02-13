В Лувре произошло ЧП: некоторые залы знаменитого музея пришлось закрыть

Музей Лувр в Париже / © Associated Press

В ночь на пятницу, 13 февраля, в знаменитом музее Лувр в Париже произошел «технический инцидент», из-за которого пришлось закрыть для посетителей несколько залов.

Как сообщил французский телеканал BFM-TV, речь идет о затоплении, вызванном утечкой воды из канализационной системы.

По информации журналистов, чрезвычайная ситуация, как охарактеризовали происшествие сотрудники музея, произошла в зале Дюшателя в крыле Денон, где хранятся экспонаты XV-XVI вв. В частности, речь идет о художественных полотнах Бернардино Луини и Фра Беато Анджелико.

Из-за ЧП в музее закрыли для посетителей также залы «Квадратный салон» и зал Персье и Фонтена в том же крыле.

Считается, что утечка воды происходит с верхнего этажа, и ее могла вызвать неисправная труба. Потолок уже сильно поврежден, что требует закрытия помещения на неопределенный срок.

Как сообщил источник BFM-TV, некоторые произведения искусства, очевидно, повреждены. Экспертная оценка уже начата.

Телеканал напомнил, что в ноябре 2025 года в Лувре уже произошло затопление. Тогда в гидравлической системе, за счет которой отапливается и вентилируется музей, произошла утечка воды. Грязной водой залило библиотеку зала египетских древностей, было повреждено около 300-400 работ конца XIX — начала XX вв.

Напомним, 19 октября прошлого года Лувр ограбили, похитив из музея, в частности, девять предметов из коллекции Наполеона Бонапарта и его жены Жозефины.