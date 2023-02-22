В Лужниках массовку, которая радостно отмечала годовщину вторжения Путина в Украину, охраняла ПВО (видео)

Как видно из фото, на "цирк" не удалось даже собрать 200 тысяч россиян.

У стадиона "Лужники" в Москве, куда собрали массовку для празднования годовщины вторжения в Украину, заметили установку ПВО "Панцирь-С1". На "шоу" приехал и российский диктатор Владимир Путин.

Соответствующие видео распространяются в телеграмм-каналах, это "Медузу" подтвердил основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team Руслан Левиев.

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По его словам, ранее о наличии ПВО рядом с "Лужниками" он не слышал, но в контексте установления таких же комплексов возле резиденции Путина, на крыше здания Минобороны и на крыше офис-центра недалеко от Кремля во время подобных мероприятий в Москве, вероятно, стало нормальной практикой.

Как следует из фото, на "цирк" не удалось даже собрать 200 тысяч человек, как планировали в Кремле. На кадрах, распространяемых в Сети, можно увидеть полупустые сектора.

Напомним, россияне, поддерживающие жестокую войну в Украине, 22 февраля отмечают годовщину вторжения концертом-митингом в Лужниках. Там захватчики планируют организовать настоящий концерт.

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