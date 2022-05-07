В Мадриде произошел взрыв газа в многоэтажке: два человека погибли, 18 получили ранения

По предварительным данным, взрыв вызвала утечка газа, однако расследование продолжается.
В центре Мадрида в многоэтажке, которую как раз ремонтировали, произошел взрыв газа. В результате сильного взрыва два человека погибли и по меньшей мере 18 получили ранения.
Об этом пишет Reuters.
Мэр города Хосе Луис Альмейда заявил, что двое мужчин, работавших в здании, погибли.
Ранее он также сообщил, что четыре человека были доставлены в больницу, один – в тяжелом состоянии. Причина взрыва пока неизвестна.
"Пожарные проверяют конструкцию здания и выяснят, не могло ли быть больше людей", – сказал мэр.
Представитель службы чрезвычайных ситуаций Гема Мартин сообщила, что школа, расположенная через дорогу от здания, не пострадала и что не нужно эвакуировать детей.
Напомним, в столице Кубы раздался мощный взрыв возле парламента, есть погибшие.
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