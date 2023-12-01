В Мадриде среди оживленной трассы упал вертолет: есть раненые (фото, видео)

В Мадриде 1 декабря разбился вертолет. Он упал прямо на оживленную трассу, где столкнулся с автомобилем.

Вертолет разбился в Мадриде на кольцевой дороге М-40. В результате инцидента, который произошел недалеко от выставочного центра IFEMA, где проходила авиационная ярмарка European Rotors, ранены три человека.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что в вертолете находились два человека. Один из них смог выбраться самостоятельно, а другого из-под обломков достали пожарные. Ранения обнаружили у обоих людей и водителя автомобиля, сбитого вертолетом. У одного легкая травма головы, у другого сломана бедренная кость, а у третьего легкие травмы.

Вертолет Enstrom 280FX Shark якобы участвовал в выставке European Rotors, которую называют "одной из важнейших в секторе вертолетной авиации и одной из крупнейших в Европе". Вертолет летел к аэродрому Куатро Вьентос, но неожиданно упал на 5600 км посередине трассы М-40.

СМИ предполагают, что причиной аварии мог стать сильный порыв ветра.

Энстром 280FX Shark-helikopter имеет registration F-HPUX die deelnam aan de European Rotors-beurs die werd gehouden в Ифеме, является корт на его optijgen neergestort op de M40 в Madrid. De helikopter is gevallen op kilometerpunt 5.600.

pic.twitter.com/jVhiH367Np — Bert  (@RescueBert) December 1, 2023 Два разрушенных, вызывающих болезнь алкоголя в M40, вблизи Национального центра в Мадриде. Остров 280FX Shark helicopter (F-HPUX), что был участником в Европейских ротарах байдарка, що була зайнята територією в Ifema has crashed shortly after taking off. #helicopter #accident pic.twitter.com/ur5LVICgSY — FL360aero (@fl360aero) December 1, 2023

Напомним, ранее, 29 ноября, в Японии разбился американский вертолет V-22 Osprey. Рыбаки сообщили, что нашли троих человек, но их состояние неизвестно.

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