В Магадане мобилизовали мужчину, который по болезни почти не может ходить

В российском Магадане повестку получил 46-летний Сергей Борико, который по болезни почти не может ходить. После мобилизации его отправили в Донецк.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что мужчина имеет даигноз – артроз коленного сустава. Впрочем, медкомиссия сочла его пригодным для службы в армии. Уже 25 сентября призывника отправили на месячные учения во Владивосток.

Baza со ссылкой на жену призывника сообщает, что во время учений на полигоне у него образовался отек бедра, а из-за боли он не мог нормально ходить. Женщина говорит, что сначала медики игнорировали жалобы мобилизованного, но затем его госпитализировали. Медики подтвердили у Сергей Борико деформирующий артроз третьей стадии. Впрочем, военкомат это не убедило.

Фото: Telegram-канал Baza

Призывнику поставили категорию годности "В". Сначала его отправили в Ростов, а оттуда 20 октября вывезли в зону проведения "спецоперации" под Донецком. Его родственники обратились к военному прокурору с требованием вернуть мужа домой.

Мобилизация по-русски

Президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране 21 сентября. Мобилизовать обещали только людей с опытом. Впрочем, на практике повестки начали вручать не только им. Мужчины начали бежать из страны, а в Госдуме решили бороться с уклонителями. В частности, предлагают лишить их права работать в госструктурах.

Впрочем, в России мобилизуют не только кнутом, но и пряником. Чтобы повысить интерес народа к вступлению в армию, стали раздавать материальную помощь, но она существенно отличается в разных регионах. Например, в Амурской области выделяют по 10 тыс. на каждого ребенка младше 18 лет, а в Челябинской — вдвое больше — 20 тыс. В Бурятии же семьям мобилизованных денег не обещали, но будут раздавать дрова.

Россияне так увлеклись призывом, что на одном из предприятий мобилизовали всех работников – 28 человек. На войну заберут инженеров-механиков спецоборудования. Заменить новоиспеченных "мобиков" никем.

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