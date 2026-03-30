В МАГАТЭ оценили последствия удара по реактору в Иране

Иран, нефть, ядерное оружие

В МАГАТЭ оценили последствия удара Израиля по заводу по производству тяжелой воды в Иране . Реактор получил повреждения.

Какие последствия удара по реактору в Иране

Энерегтики ссылаются на данные независимого анализа спутниковых снимков и информации об установке.

«Завод по производству тяжелой воды в Хондабе, который, по сообщениям Ирана, был атакован 27 марта, получил серьезные повреждения и больше не работает. Установка не содержит заявленного ядерного материала», – проинформировали в Агентстве.

Известно, что этот реактор входит в состав крупного ядерного комплекса в центральной части Ирана. В частности, он включает в себя объекты по производству тяжелой воды. Это обеспечивает возможность использовать природный уран как топливо без необходимости его значительного обогащения.

Как сообщала Армия обороны Израиля 27 марта, был поражен Аракский завод по производству тяжелой воды в Центральном Иране. Это ключевая площадка производства плутония для ядерного оружия.

Ранее в Сети появились сообщения о возможной утечке радиации на Ближнем Востоке . Иран также выступает с угрозами по захвату прибрежных территорий соседних государств, в том числе части ОАЭ и Бахрейна. Между тем США рассматривают возможность опрокидывания около трех тысяч десантников в регион, хотя Дональд Трамп говорит о якобы конструктивном диалоге. В то же время, Тегеран отмечает: никаких переговоров с Соединенными Штатами не будет.