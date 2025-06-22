В МАГАТЭ сообщили об уровне радиации в Иране после атак на ядерные объекты

Радиационной утечки в Иране после атак не зафиксировано / © ТСН

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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что после недавних атак на три ядерных объекта в Иране, включая подземный комплекс в Фордоу, не зафиксировано повышение уровня радиации за пределами этих объектов.

Об этом говорится в сообщении в социальной сети Х.

«МАГАТЭ может подтвердить, что на данный момент не поступало сообщений о повышении уровня радиации за пределами объектов», — говорится в заявлении агентства.

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Сейчас эксперты продолжают оценивать ситуацию и анализировать возможные последствия инцидентов. МАГАТЭ пообещало предоставить дополнительную информацию, как только она станет доступной.

Напомним, накануне в Иране произошли удары по нескольким ядерным объектам. Кто стоит за атаками — пока официально не сообщается. Ситуация вызывает беспокойство международного сообщества относительно безопасности ядерной инфраструктуры в регионе.

Президент США Дональд Трамп комментируя удары заявлял, что целью ударов было полностью уничтожить иранскую программу по обогащению урана и положить конец ядерной угрозе со стороны, как он выразился, «государства-спонсора терроризма номер один в мире».