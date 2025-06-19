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В МАГАТЭ внезапно заявили, что Иран не пытался создать ядерное оружие
Ядерный надзорный орган утверждает, что Иран не пытался создать оружие.
Ядерный надзорный орган МАГАТЭ не считает, что Иран пытался разработать ядерное оружие, сообщил его руководитель.
Об этом пишет Sky News .
"Мы пришли к выводу, что не можем утверждать, что в настоящее время в Иране предпринимаются какие-либо систематические усилия по производству ядерного оружия", - заявил Рафаэль Гросси, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Он рассказал, что в широком цитированном Израилем отчете МАГАТЭ отмечено, что Иран обогащает уран на 60%, и это единственная страна в мире, которая это делает, поэтому были основания для беспокойства.
"Но относительно того, что они строят и производят ядерное оружие - нет, мы этого не говорили", - сказал он.
На вопрос, обеспокоено ли МАГАТЭ влиянием ядерных объектов, которые Израиль атакует, Гросси отвечает: "Конечно, обеспокоен".
Он предупреждает, что "всегда существует вероятность радиологического события", когда ядерный объект поражается, например, "рассеяние ядерного материала в атмосфере".
Ситуация на Ближнем Востоке
Президент Израиля Ицхак Герцог ранее заявил, что его страна была вынуждена действовать против Ирана , поскольку Тегеран стремительно подходит к созданию ядерного оружия.
В США президент Дональд Трамп подчеркнул, что Вашингтон поддерживает Израиль, а Иран, по его словам, должен "поговорить и поговорить немедленно".
Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко также обратил внимание на то, что война между Израилем и Ираном играет на руку России. В частности, Москва заинтересована в том, чтобы Израиль уничтожил иранскую нефтяную инфраструктуру.
Следует отметить, что один из израильских авиаударов ликвидировал одновременно восемь высокопоставленных военных Ирана. Впоследствии Израиль уничтожил и нового главу Центрального штаба Хатам-аль-Анбия Али Шадмани, пробывшего в должности около 4 дней.