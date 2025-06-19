В МАГАТЭ внезапно заявили, что Иран не пытался создать ядерное оружие

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Ядерный надзорный орган МАГАТЭ не считает, что Иран пытался разработать ядерное оружие, сообщил его руководитель.

Об этом пишет Sky News .

"Мы пришли к выводу, что не можем утверждать, что в настоящее время в Иране предпринимаются какие-либо систематические усилия по производству ядерного оружия", - заявил Рафаэль Гросси, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

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Он рассказал, что в широком цитированном Израилем отчете МАГАТЭ отмечено, что Иран обогащает уран на 60%, и это единственная страна в мире, которая это делает, поэтому были основания для беспокойства.

"Но относительно того, что они строят и производят ядерное оружие - нет, мы этого не говорили", - сказал он.

На вопрос, обеспокоено ли МАГАТЭ влиянием ядерных объектов, которые Израиль атакует, Гросси отвечает: "Конечно, обеспокоен".

Он предупреждает, что "всегда существует вероятность радиологического события", когда ядерный объект поражается, например, "рассеяние ядерного материала в атмосфере".

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Ситуация на Ближнем Востоке

Президент Израиля Ицхак Герцог ранее заявил, что его страна была вынуждена действовать против Ирана , поскольку Тегеран стремительно подходит к созданию ядерного оружия.

В США президент Дональд Трамп подчеркнул, что Вашингтон поддерживает Израиль, а Иран, по его словам, должен "поговорить и поговорить немедленно".

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко также обратил внимание на то, что война между Израилем и Ираном играет на руку России. В частности, Москва заинтересована в том, чтобы Израиль уничтожил иранскую нефтяную инфраструктуру.

Следует отметить, что один из израильских авиаударов ликвидировал одновременно восемь высокопоставленных военных Ирана. Впоследствии Израиль уничтожил и нового главу Центрального штаба Хатам-аль-Анбия Али Шадмани, пробывшего в должности около 4 дней.

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