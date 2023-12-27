В МАГАТЭ заявили, что Иран значительно нарастил производство обогащенного урана

В Тегеране отвергают все обвинения и говорят, что не собираются производить ядерное оружие.

Международное агентство по атомной энергии сообщило, что Иран увеличил производство обогащенного урана, необходимого для изготовления ядерного оружия.

Об этом информирует Reuters.

В сообщении указывается, что Иран пока Иран довел производство обогащенного урана до 9 килограммов в месяц.

Иран сообщает, что Иран обогащает уран до 60%, что около 90% оружейного качества. Все работы по обогащению урана производятся на заводах в Натанге и Фордо.

Раньше производство было уменьшено, но теперь выросло снова. В МАГАТЭ заявили, что ранее Иран обогащал примерно 3 кг в месяц.

"Агентство подтверждает, что с конца ноября 2023 года скорость, с которой Иран производит уран, обогащенный до 60% U-235, на этих двух объектах вместе взятых увеличилась примерно до 9 кг в месяц", — говорится в докладе для государств. членов.

В МАГАТЭ заявили, что примерно 42 кг урана, обогащенного до 60%, будет достаточно для изготовления ядерной бомбы.

В Тегеране отвергают все обвинения и говорят, что не собираются производить ядерное оружие.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран обиделся на Москву и вызвал на ковер российского представителя.

Кроме того, мы ранее информировали, что Иран передал россиянам новые пусковые установки Shahed.

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