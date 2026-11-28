Мясо / © Associated Press

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В американских магазинах появились стейки и котлеты, отпечатанные на 3D-принтере. Мясо полностью состоит из растительных ингредиентов.

Об этом пишет издание Food&Wine.

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Искусственное мясо создала компания Steakholder Foods. Оно имитирует вид и текстуру подлинного, а для его изготовления используют уже привычную технологию 3D-печати. Впрочем, вместо пластика принтер работает со специальными смесями из растительных ингредиентов.

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Новые изделия не следует путать с лабораторным мясом, которое выращивают из настоящих животных клеток. По мнению ученых, главная проблема в том, что печатные продукты обычно проходят несколько стадий обработки.

Журналист издания The Washington Post Эмили Гейл приобрела два продукта компании — филе-миньон и куриную грудку. Женщина приготовила их согласно инструкции на упаковке. Вкус и аромат ее не поразили.

«Текстура „филе“ больше напоминала фарш, чем стейк. Оно не имело волокон, было достаточно плотным и безвкусным. На сковороде „филе“ начало выделять красную жидкость, которая, вероятно, должна была напоминать сок стейка, но после приготовления оно все равно не походило ни на мясо, ни на его привлекательную копию, изображенную на упаковке», — написала она.

Напомним, ученые создали необычные гибридные клетки, соединив генетический материал китайского хомяка и красной водоросли.

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