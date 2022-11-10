В магазине Польши женщину возмутило объявление на украинском языке: ей блестяще ответили

Гражданка Польши пожаловалась, что ей не нравятся объявления в магазинах одной из популярных сетей на украинском языке, но ей ответили, что " поддержка украинских беженцев – это тест на человечность".

Об этом говорится в сообщении издания money.pl.

Отмечается, что женщина в соцсети Facebook сделала сообщение, в котором возмутилась, что в немецкой сети магазинов в Польше сообщения по-украински.

"Есть ли у немецких такие же на польском языке?", — написала полька.

В свою очередь, в торговой сети ей ответили, что соболезнование и поддержка граждан Украины – "это тест на человечность, который сейчас проходит каждый из нас".

"Анна, эмпатия и поддержка граждан Украины в кризисные для них времена – это тест на человечность, который сейчас проходит каждый из нас. Как социально ответственная фирма мы стараемся облегчить быт прибывшим в нашу страну. Продуктовые покупки – это простое дело, которое, однако, может вызвать дискомфорт, если не понимать указаний или сообщений у кассы, для этого все кассы самообслуживания в наших магазинах также имеют функции на украинском языке", – ответил представитель сети.

В сети сообщение представителя магазинов было поддержано другими клиентами.

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Издание отмечает, что с начала широкомасштабной войны в Украине, когда сотни тысяч беженцев прибывали в Польшу, местные сети динамично меняли свои предложения и коммуникацию, чтобы охватить как можно более широкую группу клиентов и поддержать украинцев. Например, для украинцев в банках, на почте и в офисах Польши также появились предложения на украинском и русском языках.

Напомним, в Польше разгорелась дискуссия из-за того, что многие украинские беженцы общаются не на украинском, а на русском языке.

В соседней стране не понимают, как можно строить Украину на языке страны-террориста, которая уничтожает дома мирных людей и убивает их. Поэтому в Польше предлагают научить украинцев родному языку.