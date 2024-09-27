В Махачкале произошли взрывы и пожар на АЗС: есть погибшие и пострадавшие (видео)

В результате чрезвычайной ситуации в Махачкале погибли семь человек, среди них двое детей.
В России, в столице Дагестана Махачкале, 27 сентября произошли мощные взрывы на АЗС. В результате ЧП там погибли и пострадали люди.
Об этом сообщают российские СМИ.
На месте работают спасатели, которые пытаются потушить пожар, возникший в результате взрывов.
О взрывах на автозаправочной станции в дагестанской столице Махачкале российские телеграмм-каналы сообщили в 18:04 по киевскому времени. На кадрах, которые публиковали пропагандисты, можно увидеть, как на месте образовался огромный столб черного густого дыма.
В результате чрезвычайной ситуации в Махачкале погибли семь человек, среди них двое детей.
Спасатели извлекли из-под завалов трех человек.
Пострадали 10 человек, сообщили в МЧС России.
Состояние пациентов, пострадавших при взрыве на заправке в Дагестане, оценивается как средней степени тяжести, сообщает региональный минздрав.
Клиники в Махачкале переведены в режим повышенной готовности.
Напомним, в Махачкале началась стрельба, по улицам бегали люди с оружием. Дороги перекрыты.
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