Пистолет / © Pexels

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В Махачкале в республике Дагестан (Россия) 5 мая двое неизвестных устроили стрельбу по патрульному экипажу Дорожно-патрульной службы. Есть погибшие как среди полицейских, так и среди нападающих.

Об этом информируют российские телеграм-каналы и местные власти.

Двое неизвестных открыли огонь по патрульному экипажу ДПС. Нападение сопровождалось интенсивной стрельбой, в результате которой есть погибшие.

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Нападавшие угнали служебный автомобиль и сбеджали с места происшествия. В Дагестане введен план «Перехват». Личности стрелков устанавливаются.

Глава Дагестана Сергей Меликов подтвердил, что во время перестрелки в Махачкале пострадали люди.

«По предварительным данным, сотрудники МВД пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь. Есть пострадавшие. Правоохранительные органы сейчас работают», — написал Меликов в Сети.

В МВД Дагестана сообщили, что в результате перестрелки погибли трое полицейских.

По данным СМИ со ссылкой на МВД Дагестана, были убиты два из четырех нападавших. Сколько всего людей участвовало в нападении, официально не сообщается.

По информации Министерства здравоохранения, ранения получили семь человек, среди них также двое гражданских (в том числе 17-летняя девушка) и двое нападающих. Их госпитализировали.

Дата публикации 16:34, 05.05.25 Количество просмотров 1 В Дагестане 5 мая открыли стрельбу по российским силовикам

К слову, в прошлом году в Каспийске в Дагестане неизвестные забаррикадировались в квартире жилого дома и угрожали ее взорвать. Информируя об этом, российские пропагандисты запутались в своих версиях.

Кроме того, в 2024 году по Дагестану прокатилась серия терактов. В частности, неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь. Заметим, что республику населяют преимущественно мусульмане.