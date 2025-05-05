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В Махачкале устроили стрельбу по российским правоохранителям: подробности (видео)
Кровавое событие всколыхнуло Махачкалу: неизвестные устроили интенсивную стрельбу по силовикам, что привело к гибели с обеих сторон.
В Махачкале в республике Дагестан (Россия) 5 мая двое неизвестных устроили стрельбу по патрульному экипажу Дорожно-патрульной службы. Есть погибшие как среди полицейских, так и среди нападающих.
Об этом информируют российские телеграм-каналы и местные власти.
Двое неизвестных открыли огонь по патрульному экипажу ДПС. Нападение сопровождалось интенсивной стрельбой, в результате которой есть погибшие.
Нападавшие угнали служебный автомобиль и сбеджали с места происшествия. В Дагестане введен план «Перехват». Личности стрелков устанавливаются.
Глава Дагестана Сергей Меликов подтвердил, что во время перестрелки в Махачкале пострадали люди.
«По предварительным данным, сотрудники МВД пытались остановить автомобиль, но водитель не подчинился и открыл по ним огонь. Есть пострадавшие. Правоохранительные органы сейчас работают», — написал Меликов в Сети.
В МВД Дагестана сообщили, что в результате перестрелки погибли трое полицейских.
По данным СМИ со ссылкой на МВД Дагестана, были убиты два из четырех нападавших. Сколько всего людей участвовало в нападении, официально не сообщается.
По информации Министерства здравоохранения, ранения получили семь человек, среди них также двое гражданских (в том числе 17-летняя девушка) и двое нападающих. Их госпитализировали.
К слову, в прошлом году в Каспийске в Дагестане неизвестные забаррикадировались в квартире жилого дома и угрожали ее взорвать. Информируя об этом, российские пропагандисты запутались в своих версиях.
Кроме того, в 2024 году по Дагестану прокатилась серия терактов. В частности, неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь. Заметим, что республику населяют преимущественно мусульмане.