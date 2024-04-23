В Малайзии на репетиции военного парада столкнулись два вертолета – есть жертвы (видео)

Два военных вертолета столкнулись в воздухе.
Два вертолета ВМС Малайзии столкнулись во вторник, 23 апреля, в воздухе во время репетиции военно-морского парада – погибли все 10 членов экипажа, находившихся на борту. Инцидент произошел на военно-морской базе города Лумут.
Пока известно, что пилоты двух вертолетов AgustaWestland AW139 и Eurocopter Fennec не заметили друг друга, заходя на маневр, и столкнулись в воздухе.
На видео видно, как несколько вертолетов летели в строю, когда один борт задел винт другого, после чего оба упали. ВМС Малайзии заявили, что проведут расследование причин аварии.
На военно-морской базе Лумут проходила репетиция для парада в честь 90-й годовщины Королевского флота Малайзии.
Как пишет BBC, один из вертолетов с семью людьми на борту упал на беговую дорожку. Другой, на борту которого находились три человека, упал возле бассейна спортивного комплекса ВМС.
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