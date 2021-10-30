В Малайзии невеста пожаловалась на головную боль в первую брачную ночь, а с утра умерла: что произошло

В Малайзии невеста пожаловалась на головную боль в первую брачную ночь, а с утра умерла: что произошло

Женщине было 25 лет.

В Малайзии 25-летняя девушка пожаловалась на головную боль в первую брачную ночь, а к утру она скончалась.

Сити Сараф Исмаил и Мохаммад Амирул Акмал Мохд Азиз отпраздновали свадьбу 23 октября, пишет AsiaOne.

Также читайте В Индии 17-летняя девушка скрыла беременность и родила ребенка по видео на YouTube

После торжества невесты пошли спать. Ночью, по словам Мохамада, около трех ночи он проснулся, потому что разбудила жена. Женщина пожаловалась на головные боли. Впрочем, она быстро успокоилась и заснула. Утром мужчина подумал, что Сити спит, а потому не стал ее будить.

Впоследствии он увидел, что возлюбленная задыхается и не реагирует на внешние раздражители. Он вызвал скорую. Сити госпитализировали. В медучреждении 30 минут врачи пытались его реанимировать, но не смогли. Женщина скончалась от кровоизлияния в правую часть мозга.

Фото из открытых источников

Вдовец говорит: перед сном жена сказала ему: "Дорогой, теперь мы женаты, и ты должен заботиться о каждом члене нашей семьи".

Как сообщалось, в Великобритании смертельно больна невеста умерла, когда до свадьбы оставалось всего два дня. В сентябре 2021 года у женщины диагностировали рак. После этого пара решила, что свадьбу нужно сыграть как можно скорее. Церемония была назначена на 12 октября. Лонгстафф и Брэдиш успели нанять фотографа и свадебный автомобиль. Самочувствие женщины быстро ухудшалось, и спустя пять недель после диагноза она скончалась.

Читайте также:

"Думала, что попала ему в сердце, но его нет": женщина, пытавшаяся совершить суицид , передумала и вместо себя убила мужчину

, передумала и вместо себя убила мужчину В США уволили убийцу двоих детей: адвокат говорит, что женщина выздоровела после психического заболевания

адвокат говорит, что женщина выздоровела после психического заболевания Спас тост с джемом: вкусный завтрак помог англичане узнать об осложнениях во время беременности

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку