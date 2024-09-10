В Мали повстанцы признали сотрудничество с Украиной, хотя раньше его отрицали

Организация наладила контакты со многими государствами, а в последнее время Украина также "присоединилась к борьбе".
Повстанческий альянс туарегов в Мали заявил, что все-таки сотрудничает с Украиной, хотя раньше там говорили об отсутствии внешней помощи, в том числе в боях с "вагнеровцами".
Об этом заявил спикер CSP-DPA Мохамед Элмаулуд Рамадан в интервью французскому изданию Counter-Poison.
По его словам, организация наладила контакты со многими государствами, а в последнее время Украина также "присоединилась к борьбе".
"У нас есть общий знаменатель: российские наемники ЧВК "Вагнер", которые также вторглись в Украину", – пояснил представитель повстанцев.
По его словам, военные действия в регионе начались в августе прошлого года, а вот с Украиной группировка связалась примерно в начале 2024 года.
Он добавил, что сотрудничество CSP-DPA с украинцами находится на первом этапе. Рамадан отказался сообщить подробности о помощи со стороны Украины, но в интервью обратился к Киеву – попросил о помощи с вооружением, подготовкой бойцов и обучением в сфере прав человека.
"Борьба с российским империализмом глобальная, потому что россия – это угроза для всего мира. Мы должны объединить наши усилия, чтобы заблокировать продвижение этой организации, этого империалистического государства", – заявил спикер.
Напомним, повстанцы в Мали говорят, что не получали никакой украинской помощи в боевых действиях в конце июля, когда был нанесен значительный удар по наемникам террористической группировки "Вагнер".
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