В Марокко нашли самые древние украшения в истории человечества: из чего делали первые бусы

В Марокко нашли самые древние украшения в истории человечества: из чего делали первые бусы

Ученые обнаружили 33 бусины, которые могли носить около 150 тысяч лет назад.

На атлантическом побережье Марокко в пещере Бизмун, расположенной в 16 километрах от побережья города Эс-Сувейры, археологи обнаружили бусины из морских раковин, которые были первыми известными в истории человечества украшениями.

Результаты исследований ученых опубликованы в журнале Science Advances.

В Национальном институте археологических наук и наследия в Рабате (Марокко) установили, что украшения были изготовлены в промежутке от 142 000 до 150 000 лет назад.

Исследовав отверстия в раковинах, ученые обнаружили следы вмешательства человека – почти микроскопические "бороздки" или следы сверления. Очевидно, они были сделаны с помощью инструмента и образовались из-за подвешивания на веревке. Многие из них имеют сглаженные полированные края, возникшие в результате шлифовки.

Кроме того, на некоторых ожерельях были следы охры – пигмента, который древние люди обычно использовали, чтобы наносить рисунки на кожу.

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Ученые уверены, что эти самые древние украшения в мире служили не только для красоты, но и для самоидентификации.

"Вероятно, украшения были частью того, как люди выражали свою идентичность с помощью одежды. Они показывают, что даже сотни тысяч лет назад люди были заинтересованы в общении с большими группами людей, чем их самые близкие друзья и семья", — сказал археолог Стивен Л. Кун.

Фото: A. Bouzouggar, INSAP, Марокко

Стиль бусин ученые связывают с атерийской культурой среднего каменного века в Северной Африке. Носители этой культуры создавали каменные наконечники для охоты, им также приписывают создание первых образцов символической материальной культуры.

Напомним, ранее колумбийские археологи обнаружили восемь керамических кувшинов с металлическими фигурками и изумрудами внутри храма недалеко от Боготы.

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