В Марокко произошло мощное землетрясение: погибли сотни человек

В Марокко произошло мощное землетрясение в горах Высокого Атласа. Его магнитуда составила 6,8 балла.

Об этом сообщает Reuters.

По данным Геологической службы США, землетрясение в пятницу поздно вечером произошло на относительно небольшой глубине – 18,5 км в горном районе Игил. В результате были разрушены многие здания. По последним данным погибли почти 300 человек. Кроме того, 153 пострадавших доставлены в больницы.

На местах происшествия ведутся работы по разбору завалов. Как рассказали в МВД Марокко, больше всего повреждений произошло за пределами городов и поселков.

Напомним, в Румынии произошло землетрясение. Эпицентр подземных толчков зафиксировали недалеко от города Арад на глубине 6,4 километра.

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