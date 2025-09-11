В Мехико взорвался бензовоз с горючим: есть погибшие и десятки раненых (фото, видео)

В Мехико взорвался бензовоз / © AP

В среду, 10 сентября, в Мехико произошел взрыв бензовоза, перевозившего почти 50 тысяч литров топлива. Авария произошла под эстакадой на автомагистрали в районе Истапалапа, когда грузовик перевернулся. В результате мощного взрыва погибли по меньшей мере три человека, еще около 70 получили ранения.

Об этом сообщило издание Associated Press.

Местные власти сообщили, что в тяжелом состоянии находятся 19 пострадавших, в том числе водитель бензовоза, младенец и двухлетний ребенок. Люди получили серьезные ожоги, а у некоторых обгорело до 100% поверхности тела.

Огонь распространился почти на 30 автомобилей. Свидетели рассказывали, что видели людей с обгоревшими телами и разорванной одеждой, которые выбирались из пламени, а соседи и прохожие пытались вытаскивать раненых в безопасное место.

Мэр Мехико Клара Бругада назвала трагедию «чрезвычайной ситуацией» и отметила, что на месте работали десятки пожарных и медиков. Пламя удалось потушить только после применения пены и шлангов.

На цистерне был виден логотип энергетической компании Silza, однако представители компании отрицали, что это их транспорт. Позже Министерство охраны окружающей среды Мексики заявило, что компания не имела действующих страховых документов для перевозки газа.

Президент страны Клаудия Шейнбаум выразила соболезнования семьям погибших и поблагодарила спасательные службы за оперативную работу. Дорогу, соединяющую столицу с городом Пуэбла, открыли для движения уже вечером после ликвидации пожара.

