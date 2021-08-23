В Мексиканском заливе после взрыва вспыхнула нефтедобывающая платформа KU-Alfa: есть пострадавшие

В Мексиканском заливе после взрыва вспыхнула нефтедобывающая платформа KU-Alfa: есть пострадавшие

Шестерых травмированных вертолетом доставили в больницу в Сьюдад-дель-Кармен.

В Мексиканском заливе по меньшей мере шесть человек пострадали в результате взрыва на нефтяной платформе KU-Alfa компании Pemex, расположенной вблизи штата Кампече.

Об этом сообщает The Mirror.

Отмечается, что инцидент в центре распределения газа и сырой нефти на другие нефтяные объекты произошел в субботу, 21 августа, однако информация о нем появилась только в ночь на понедельник.

Пострадавших вертолетом доставили в больницу в Сьюдад-дель-Кармен.

В момент взрыва нефтяная платформа, которая является частью комплекса Ku-Maloop Zaap, находилась в эксплуатации. Причины инцидента пока неизвестны.

На обнародованных в Сети кадрах видно, что на установке вспыхнул масштабный пожар, от которого поднимается густой черный дым.

Сейчас сотрудники поспешно закрывают клапаны, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение расположенных неподалеку нефтяных объектов.

¡DE ÚLTIMO MOMENTO!



Se incendia una plataforma marina de Pemex en el Golfo de México.



El incendio en la plataforma Ku-Alfa continúa fuera de control, inmediatamente se activó el protocolo de evacuación.



Parte 1/2 pic.twitter.com/gZNgxab5B8 — Terror y datos curiosos (@cuentode_terror) August 23, 2021

Así el incendio en la Plataforma Ku-Alfa de @Pemex en Campeche esta tarde. pic.twitter.com/nzJcwNVHst — Salvador García Soto (@SGarciaSoto) August 23, 2021

В начале июля в Мексиканском заливе вспыхнул подводный трубопровод нефтегазовой компании Pemex. Причина инцидента была вызвана неисправностью одного из клапанов на глубине около 80 м.

Новости мира: подводный пожар в Мексиканском заливе - горит нефтяной трубопровод

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