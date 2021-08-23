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В Мексиканском заливе после взрыва вспыхнула нефтедобывающая платформа KU-Alfa: есть пострадавшие

В Мексиканском заливе после взрыва вспыхнула нефтедобывающая платформа KU-Alfa: есть пострадавшие

Código Veracruz Noticias

Шестерых травмированных вертолетом доставили в больницу в Сьюдад-дель-Кармен.

В Мексиканском заливе по меньшей мере шесть человек пострадали в результате взрыва на нефтяной платформе KU-Alfa компании Pemex, расположенной вблизи штата Кампече.

Об этом сообщает The Mirror.

Отмечается, что инцидент в центре распределения газа и сырой нефти на другие нефтяные объекты произошел в субботу, 21 августа, однако информация о нем появилась только в ночь на понедельник.

Пострадавших вертолетом доставили в больницу в Сьюдад-дель-Кармен.

В момент взрыва нефтяная платформа, которая является частью комплекса Ku-Maloop Zaap, находилась в эксплуатации. Причины инцидента пока неизвестны.

На обнародованных в Сети кадрах видно, что на установке вспыхнул масштабный пожар, от которого поднимается густой черный дым.

Сейчас сотрудники поспешно закрывают клапаны, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение расположенных неподалеку нефтяных объектов.

В начале июля в Мексиканском заливе вспыхнул подводный трубопровод нефтегазовой компании Pemex. Причина инцидента была вызвана неисправностью одного из клапанов на глубине около 80 м.

Новости мира: подводный пожар в Мексиканском заливе - горит нефтяной трубопровод

Новости мира: подводный пожар в Мексиканском заливе - горит нефтяной трубопровод
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