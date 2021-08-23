В Мексиканском заливе произошел взрыв на нефтяной платформе: есть погибший и пострадавшие

Спасатели ищут пропавших рабочих.

23 августа на нефтяной платформе KU-Alfa в Мексиканском заливе произошел взрыв и пожар. В результате инцидента один работник погиб, остальные пострадавшие получили ожоги и ранения.

Как сообщает компания Pemex, пожар уже локализован. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.

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Из-за взрыва уже известно о трех раненых, один мужчина получил нервный срыв. Один - погиб. Еще пять человек ищут спасатели.

Кроме того, планируется провести расследование причин взрыва.

¡DE ÚLTIMO MOMENTO!



Se incendia una plataforma marina de Pemex en el Golfo de México.



El incendio en la plataforma Ku-Alfa continúa fuera de control, inmediatamente se activó el protocolo de evacuación.



Parte 1/2 pic.twitter.com/gZNgxab5B8 — Terror y datos curiosos (@cuentode_terror) August 23, 2021

Напомним, в городе Хуст произошел взрыв на одной из автозаправочных станций. Два человека получили травмы.

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