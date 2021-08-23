В Мексиканском заливе произошел взрыв на нефтяной платформе: есть погибший и пострадавшие

Спасатели ищут пропавших рабочих.
23 августа на нефтяной платформе KU-Alfa в Мексиканском заливе произошел взрыв и пожар. В результате инцидента один работник погиб, остальные пострадавшие получили ожоги и ранения.
Как сообщает компания Pemex, пожар уже локализован. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.
Из-за взрыва уже известно о трех раненых, один мужчина получил нервный срыв. Один - погиб. Еще пять человек ищут спасатели.
Кроме того, планируется провести расследование причин взрыва.
¡DE ÚLTIMO MOMENTO!— Terror y datos curiosos (@cuentode_terror) August 23, 2021
Se incendia una plataforma marina de Pemex en el Golfo de México.
El incendio en la plataforma Ku-Alfa continúa fuera de control, inmediatamente se activó el protocolo de evacuación.
Parte 1/2 pic.twitter.com/gZNgxab5B8
Напомним, в городе Хуст произошел взрыв на одной из автозаправочных станций. Два человека получили травмы.