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В Мексиканском заливе произошел взрыв на нефтяной платформе: есть погибший и пострадавшие

В Мексиканском заливе произошел взрыв на нефтяной платформе: есть погибший и пострадавшие

В Мексиканском заливе произошел взрыв на нефтяной платформе: есть погибший и пострадавшие

Спасатели ищут пропавших рабочих.

23 августа на нефтяной платформе KU-Alfa в Мексиканском заливе произошел взрыв и пожар. В результате инцидента один работник погиб, остальные пострадавшие получили ожоги и ранения.

Как сообщает компания Pemex, пожар уже локализован. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.

Из-за взрыва уже известно о трех раненых, один мужчина получил нервный срыв. Один - погиб. Еще пять человек ищут спасатели.

Кроме того, планируется провести расследование причин взрыва.

Напомним, в городе Хуст произошел взрыв на одной из автозаправочных станций. Два человека получили травмы.

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