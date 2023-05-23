В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль: миллионы людей призвали готовиться к эвакуации (видео)

В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль – 25 миллионов человек предупредили о необходимости подготовиться к возможной эвакуации. Покатепетль с прошлой недели выбрасывает пепел на несколько близлежащих городов.

Об этом сообщает CNN.

Пепел от вулкана Попокатепетль в центральной части страны вызвал задержку рейсов в штате Мехико и заставил власти закрыть школы в десятках муниципалитетов.

Passenger captures eruption of Popocatepetl volcano от Аэромексико 737. pic.twitter.com/EpnK3SjejR — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 23, 2023

Вулкан расположен между штатами Морелос, Пуэбла и Мексика. Попокатепетль второй по высоте вулкан в Мексике. Он расположен в 72 км юго-западнее Мехико, где проживает около 9 миллионов человек.

В воскресенье мексиканская Национальная организация гражданской защиты (CNPC) повысила уровень вулканической угрозы до "желтой фазы 3". Местные власти призвали около трех миллионов людей, живущих в городах и селах, прилегающих к вулкану, оставаться наготове и готовиться к возможной эвакуации.

Напомним, ученые зафиксировали в небе непонятные звуки, источник которых до сих пор не найден.

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