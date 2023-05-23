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В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль: миллионы людей призвали готовиться к эвакуации (видео)

В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль: миллионы людей призвали готовиться к эвакуации (видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
465
Время на прочтение
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В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль: миллионы людей призвали готовиться к эвакуации (видео)

В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль. Фото: скриншот с видео

В Мексике активизировался опасный вулкан Попокатепетль.

В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль – 25 миллионов человек предупредили о необходимости подготовиться к возможной эвакуации. Покатепетль с прошлой недели выбрасывает пепел на несколько близлежащих городов.

Об этом сообщает CNN.

Пепел от вулкана Попокатепетль в центральной части страны вызвал задержку рейсов в штате Мехико и заставил власти закрыть школы в десятках муниципалитетов.

Вулкан расположен между штатами Морелос, Пуэбла и Мексика. Попокатепетль второй по высоте вулкан в Мексике. Он расположен в 72 км юго-западнее Мехико, где проживает около 9 миллионов человек.

В воскресенье мексиканская Национальная организация гражданской защиты (CNPC) повысила уровень вулканической угрозы до "желтой фазы 3". Местные власти призвали около трех миллионов людей, живущих в городах и селах, прилегающих к вулкану, оставаться наготове и готовиться к возможной эвакуации.

Напомним, ученые зафиксировали в небе непонятные звуки, источник которых до сих пор не найден.

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Дата публикации
Просмотры
465
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