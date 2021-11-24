В Мексике банда превратила в ад жизнь сотрудников детсада, выигравших 950 тыс. долларов

Преступники потребовали деньги на вооружение.
В Мексике бандиты превратили в ад жизнь сотрудников детского сада, выигравших в лотерею 950 тысяч долларов.
Об этом сообщает BBC.
Сообщается, что дошкольное учреждение из городка Окосинго в штате Чьяпас стало одним из победителей правительственной лотереи, результаты которой объявили в сентябре 2020 года. Билеты были куплены анонимными благотворителями и переданы беднейшим школам и детским садам.
Сотрудники учреждения и родители 20 подопечных очень обрадовались выигрышу большой суммы и решили потратить ее на благоустройство заведения. Однако вскоре они подверглись преследованиям и угрозам со стороны местной банды Los Petules. Преступники потребовали, чтобы деньги были потрачены на вооружение банды, поскольку они находятся в состоянии войны с преступным кланом из соседнего города.
Администрация и родители отказались подчиниться и потратили часть суммы на новую крышу для детского сада. После того, как в 2021 году оставшиеся деньги было решено потратить на благоустройство территории вокруг учреждения, давление со стороны бандитов усилилось.
В марте одного из родителей учеников застрелили, а в октябре преступники напали на женщин и детей, после чего 28 семьям пришлось бежать из города.
Ранее стало известно, что женщина сорвала джекпот и поругалась с жадными родственниками.
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