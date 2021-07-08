В Мексике дом известного наркобарона разыграют в лотерею

В Мексике дом известного наркобарона разыграют в лотерею

Розыгрыш проведут ко Дню независимости страны.

В Мексике разыграют в лотерею дом одного из самых разыскиваемых преступников в мире — наркобарона Хоакина Гусмана, более известного как Эль Чапо (Коротышка). Розыгрыш проведут ко Дню независимости страны.

Об этом пишет BBC.

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По данным издания, в 2014 году Эль Чапо удалось незаметно покинуть этот самый дом и спрятаться от полиции в местной канализации. Позже наркобарона все же задержали в городе Масатлан.

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Эль Чапо был одним из лидеров крупнейшего наркокартеля "Синалоа", созданного в 1989 году.

На долю картеля приходилось до 60% всего наркотрафика в США.

Эль Чапо несколько раз убегал из тюрем, а правительство Мексики предлагало жителям миллионы долларов за помощь в его очередном задержании.

В 2017 году Эль Чапо экстрадировали в США и приговорили к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение.

В 2009 году журнал Forbes включил Эль Чапо в список самых богатых людей мира с состоянием $1 млрд, но особой роскошью его имение не отличается.

Дом с площадью 395 квадратов оценивается в $184 тысяч. Принять участие в его розыгрыше может каждый желающий мексиканец, который купит билет за $12.

Всего же ко Дню независимости, который отмечается в Мексике 16 сентября, правительство разыграет 22 похожих объекты с общей стоимостью $12,5 млн.

Средства от продажи лотерейных билетов пойдут на закупку вакцины от COVID-19.

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