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В Мексике грузовик на скорости протаранил очередь из автомобилей: жертвами ДТП стали 19 человек

© Associated Press
© Associated Press

На фотографиях с места происшествия видно, что несколько автомобилей загорелись.

В Мексике в субботу, 6 ноября, в результате масштабного дорожно-транспортного происшествия погибли по меньшей мере 19 человек, а еще трое пострадали.

Об этом со ссылкой на заместителя начальника пожарной охраны Адриана Диаса Чавеса сообщает El Diario de Coahuila.

Отмечается, что инцидент произошел на трассе Мехико – Пуэбла вблизи пункта взимания платы за проезд по дороге в муниципалитете Чалко.

По предварительным данным, из-за неисправных тормозов водитель грузовика, перевозившего клей, не справился с управлением и въехал в по меньшей мере девять находившихся в очереди транспортных средств.

На фотографиях и видео с места происшествия видно, что несколько автомобилей загорелись.

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