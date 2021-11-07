В Мексике грузовик на скорости протаранил очередь из автомобилей: жертвами ДТП стали 19 человек

На фотографиях с места происшествия видно, что несколько автомобилей загорелись.
В Мексике в субботу, 6 ноября, в результате масштабного дорожно-транспортного происшествия погибли по меньшей мере 19 человек, а еще трое пострадали.
Об этом со ссылкой на заместителя начальника пожарной охраны Адриана Диаса Чавеса сообщает El Diario de Coahuila.
Отмечается, что инцидент произошел на трассе Мехико – Пуэбла вблизи пункта взимания платы за проезд по дороге в муниципалитете Чалко.
По предварительным данным, из-за неисправных тормозов водитель грузовика, перевозившего клей, не справился с управлением и въехал в по меньшей мере девять находившихся в очереди транспортных средств.
На фотографиях и видео с места происшествия видно, что несколько автомобилей загорелись.
#ÚltimaHora Tráiler se queda sin frenos y embiste varios automóviles; provocando un incendio en el sitio.— El Diario de Coahuila (@DiarioCoahuila) November 6, 2021
Reportan, как минимум, 14 человек, без лишних слов о автопасте Мексики-Пуэбла, caseta San Marcos.
@GN_Carreteras pic.twitter.com/QUWKbEiQjQ
Després del choque d'un camió de càrrega que es va quedar sense frenos a l'autopista #México — #Puebla llevant- se a diversos cotxes a la Caseta de Cobro de #Chalco a la localidad de San Marcos va deixar 19 muertos i diversos ferits. pic.twitter.com/NGjd8IXri7— Buzos de la Noticia (@BuzosNoticias) November 6, 2021
Читайте также: