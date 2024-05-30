В Мексике кандидата в мэры застрелили во время встречи с избирателями

В среду, 29 мая, кандидат в мэры мексиканского города Коюка-де-Бенитес в штате Герреро от правоцентристского альянса "Сила и сердце за Мексику" Хосе Альфредо Кабрера Баррьентоса был застрелен во время предвыборной встречи с избирателями.

Об этом сообщило издание El Universal.

Неизвестный подошел к политику со спины, когда тот стоял с избирателями на баскетбольной площадке и выстрелил ему в голову.

На опубликованных в социальных сетях кадрах слышно около 15 выстрелов. По данным прокуратуры, нападавшего ликвидировали с поличным.

Напомним, за время избирательной кампании в этом штате убиты пять кандидатов в мэры и один – в депутаты. Журналисты издания отметили, что именно для этого штата такие убийства политиков – едва ли не привычное явление.

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