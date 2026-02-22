В Мексике ликвидировали одного из самых влиятельных наркоторговцев мира: подробности операции

Мексика / © Associated Press

Мексиканские силовики ликвидировали одного из самых разыскиваемых наркоторговцев в мире - лидера картеля "Халиско Новое поколение" Немессио Рубена Осегеру Сервантеса, известного по прозвищу "Эль Менчо".

Об этом сообщают мексиканские СМИ со ссылкой на правительственные источники, передает The Guardian.

Лидер картеля Немессио Рубен / © Фото из открытых источников

По их данным, 59-летний наркобарон был убит в воскресенье во время спецоперации в западном штате Халиско.

Осегер Сервантес возглавлял одну из самых мощных и жестоких преступных организаций Мексики. Картель "Халиско Новое поколение" за последние годы значительно усилил влияние и стал одним из главных игроков на наркорынке, постепенно вытесняя другие группировки.

Хотя международно-картель менее известен, чем группировка Синалоа осужденного наркобарона Хоакина "Эль Чапо" Гусмана, в Мексике он получил репутацию из-за чрезвычайной жестокости и хорошо вооруженных боевых подразделений, напоминающих военные формирования.

Соединенные Штаты объявили вознаграждение в 15 миллионов долларов за информацию, которая поможет задержать Эль Менчо. Его подозревали в контрабанде крупных партий кокаина, метамфетамина и фентанила через границу США.

Автобус, подожженный организованными преступными группировками в ответ на операцию в Халиско, Мексика. / © AFP

После сообщений о ликвидации наркобарона в ряде регионов страны начались беспорядки. По меньшей мере, в пяти штатах — Халиско, Гуанахуато, Наярит, Мичоакан и Тамаулипас — зафиксировали блокировку дорог. Вооруженные группы поджигали автомобили, автобусы и грузовики.

В популярном туристическом городе Пуэрто-Вальярта очевидцы сообщали о густом дыме над побережьем. В столице штата Гвадалахари люди в панике покидали улицы, опасаясь нападений боевиков.

Губернатор Халиско Пабло Лемус призвал жителей оставаться дома, пока ситуацию не стабилизируют. В регионе временно остановили общественный транспорт и рекомендовали воздержаться от поездок.

Посольство США в Мексике также обратилось к своим гражданам с просьбой не покидать безопасные места из-за продолжающихся операций сил безопасности и криминальной активности.

В то же время президент Мексики Клаудия Шейнбаум официально не подтвердила гибель "Эль Менчо", заявив, что подробности обнародуют после доклада Совета национальной безопасности.

По предварительным данным, операция могла состояться в районе города Тапальпа, примерно в 130 километрах от Гвадалахары. Обстоятельства и точное место ликвидации уточняются.

