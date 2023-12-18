В Мексике неизвестные напали на вечеринку: 12 человек погибли

Еще 10 человек получили ранения разной степени тяжести.
Двенадцать человек погибли в результате нападения неизвестных на вечеринку в Мексике.
Об этом информирует El Universal.
В сообщении указывается, что во время нападения на гостиницу Salvatierre в мексиканском городе Сальватерра было убито по меньшей мере 12 человек.
Издание пишет, что на гостиницу ночью совершила нападение группа неизвестных. В это время там проходила вечеринка, где в основном были молодежь.
Также во время нападения 10 получили ранения, они находятся в больнице.
О мотиве нападения и задержании причастных пока неизвестно.
Напомним, ранее сообщалось, что в Мексике разбился самолет санитарной авиации, в результате крушения не выжил никто.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Мексике члены наркокартеля застрелили 19 человек, среди жертв полицейские и чиновник.
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