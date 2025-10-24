В Мексике обнаружено 48 мешков с человеческими останками

Полиция на месте инцидента / © Associated Press

В муниципалитете Сапопон мексиканского штата Халиско было обнаружено тайное захоронение — 48 мешков с человеческими останками.

Об этом пишет газета Tribuna de México со ссылкой на власть.

Незаконное погребение обнаружили в конце сентября представители организации Guerreros Buscadores de Jalisco. Глава спецпрокуратуры Мексики по делам пропавших без вести Бланка Трухильо сообщила, что расследование на месте захоронения продолжается. Место исследуется судмедэкспертами, которые должны определить, сколько человеческих тел в погребении.

Как отмечает газета, правительство штата столкнулось с кризисом исчезновений людей. Согласно официальной информации, в Халиско числится более 15,9 тысячи пропавших без вести, связывающих с деятельностью организованных преступных группировок в регионе.

