Поезд врезался в автобус: много погибших и раненых

Авария в Мексике

Реклама

В Мексике произошла масштабная дорожно-транспортная авария с многочисленными жертвами.

Об этом сообщает Reuters.

В промышленной зоне на шоссе между городом Атлакомулько (приблизительно в 115 км к северо-западу от Мехико) и Мараватио, расположенного в соседнем штате Мичоакан, грузовой поезд столкнулся с двухэтажным пассажирским автобусом.

Реклама

По данным властей, погибли по меньшей мере десять человек: семь женщин и три мужчины. Еще 61 человек получил ранения.

В прокуратуре штата Мехико уточнили, что часть пострадавших находится в тяжелом состоянии, в то время как другие уже были выписаны из больницы.

Смертельные автобусные аварии — распространенное явление в Латинской Америке. Согласно последнему отчету правительства Мексики, в 2023 году на федеральных автомагистралях произошло более 12 тысяч ДТП, в результате которых травмировались более 6400 человек и погибли около 1900.

Ранее сообщалось, что на Шри-Ланке пассажирский автобус взлетел в пропасть с 300-метровой скалы. Погибли 15 человек.

Реклама

Мы ранее информировали, что в Польше в городе Желистшево пассажирский поезд сообщением Гдыня-Хель столкнулся с микроавтобусом.