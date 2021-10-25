В Мексике погибла Instagram-блогер Анджали Риот: ее застрелили наркоторговцы

Банды наркоторговцев открыли огонь в одном из баров в туристическом центре Тулума.

В Мексике в результате перестрелки между наркоторговцами погибли двое туристок, в том числе 25-летняя американская блогер индийского происхождения Анджали Риот, у которой было более 42 тысяч подписчиков в Instagram.

Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что инцидент произошел в среду, 20 октября, в баре La Malquerida в туристическом центре города Тулум, когда члены двух "преступных группировок, которые занимаются торговлей наркотиками", открыли перекрестный огонь.

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Анджали Риот погибла на месте происшествия. Еще одну туристку, 35-летнюю немку Дженнифер Хенцольд, госпитализировали в ближайшую больницу, однако спасти ее жизнь не удалось. В стрельбе также пострадали трое путешественников, в частности пара немцев и голландка.

После инцидета Министерство иностранных дел Германии выпустило туристическую справку, в которой немцам, посещающим курорты Мексики, указали: "Если вы сейчас находитесь вблизи Тулума или Плая-дель-Кармен, не покидайте охраняемые гостиничные объекты".

Ранее в американском штате Калифорния скончался 19-летний блогер Энтони Барахас, получивший огнестрельное ранение во время стрельбы в кинотеатре. Парень вместе с 18-летней подругой смотрел фильм ужасов, когда неизвестный открыл огонь.

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