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В Мексике произошло мощное землетрясение: толчки почувствовали миллионы людей
Мощное землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья Мексики в заливе Калифорния — подземные толчки почувствовали миллионы людей, однако угрозы цунами не объявляли.
В заливе Калифорния у побережья Мексики произошло сильное землетрясение магнитудой 6,0 — подземные толчки почувствовали миллионы людей, однако угрозы цунами пока нет.
Об этом сообщает NBC Los Angeles
По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение магнитудой 6,0 произошло 30 июня в заливе Калифорния вблизи мексиканского штата Синалоа. Ячейка подземных толчков залегала на относительно небольшой глубине — около 10 километров.
Эпицентр располагался примерно в 75 километрах юго-западнее населенного пункта Эль-Прогресо. По предварительным оценкам сейсмологов, умеренные толчки могли ощутить около 13 тысяч человек, еще более 2,6 миллионов — слабые колебания.
Пока информации о жертвах, пострадавших или серьезных разрушениях не поступало. Специалисты также сообщили, что угрозы цунами после землетрясения нет.
Мексика входит в так называемое Тихоокеанское огненное кольцо — один из самых активных сейсмических регионов планеты, где регулярно фиксируют мощные землетрясения и извержения вулканов.
Напомним, что число погибших после землетрясения в Венесуэле безумно растет, под завалами до сих пор ищут людей