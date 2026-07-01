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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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В Мексике произошло мощное землетрясение: толчки почувствовали миллионы людей

Мощное землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья Мексики в заливе Калифорния — подземные толчки почувствовали миллионы людей, однако угрозы цунами не объявляли.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Землетрясение

Землетрясение / © cxid.info

В заливе Калифорния у побережья Мексики произошло сильное землетрясение магнитудой 6,0 — подземные толчки почувствовали миллионы людей, однако угрозы цунами пока нет.

Об этом сообщает NBC Los Angeles

По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение магнитудой 6,0 произошло 30 июня в заливе Калифорния вблизи мексиканского штата Синалоа. Ячейка подземных толчков залегала на относительно небольшой глубине — около 10 километров.

Эпицентр располагался примерно в 75 километрах юго-западнее населенного пункта Эль-Прогресо. По предварительным оценкам сейсмологов, умеренные толчки могли ощутить около 13 тысяч человек, еще более 2,6 миллионов — слабые колебания.

Пока информации о жертвах, пострадавших или серьезных разрушениях не поступало. Специалисты также сообщили, что угрозы цунами после землетрясения нет.

Мексика входит в так называемое Тихоокеанское огненное кольцо — один из самых активных сейсмических регионов планеты, где регулярно фиксируют мощные землетрясения и извержения вулканов.

Напомним, что число погибших после землетрясения в Венесуэле безумно растет, под завалами до сих пор ищут людей

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Дата публикации
Количество просмотров
233
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