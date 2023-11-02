В Мексике разбился самолет санитарной авиации: не выжил никто

Что стало причиной трагедии — пока неизвестно.
В центральном мексиканском штате Морелос произошла авиакатастрофа – разбился самолет скорой помощи.
Об этом пишет АР.
Отмечается, что авария произошла около 14.30 по местному времени в горной местности вблизи города Тетлама.
Известно, что Learjet 35A XA-IRE взорвался и загорелся. Погибли пилоты, пассажир и парамедик. Learjet принадлежал к мексиканской авиакомпании скорой помощи.
Причина аварии пока неизвестна.
Напомним, в Италии после падения военного самолета погибла 5-летняя девочка (видео).
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