В Мексике разбился самолет санитарной авиации: не выжил никто

Что стало причиной трагедии — пока неизвестно.

В центральном мексиканском штате Морелос произошла авиакатастрофа – разбился самолет скорой помощи.

Об этом пишет АР.

Отмечается, что авария произошла около 14.30 по местному времени в горной местности вблизи города Тетлама.

Известно, что Learjet 35A XA-IRE взорвался и загорелся. Погибли пилоты, пассажир и парамедик. Learjet принадлежал к мексиканской авиакомпании скорой помощи.

Причина аварии пока неизвестна.

Напомним, в Италии после падения военного самолета погибла 5-летняя девочка (видео).

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