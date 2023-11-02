Категория
Мир
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Мексике разбился самолет санитарной авиации: не выжил никто

В Мексике разбился самолет санитарной авиации: не выжил никто

Самолет взорвался и вспыхнул / Фото: Associated Press

Что стало причиной трагедии — пока неизвестно.

В центральном мексиканском штате Морелос произошла авиакатастрофа – разбился самолет скорой помощи.

Об этом пишет АР.

Отмечается, что авария произошла около 14.30 по местному времени в горной местности вблизи города Тетлама.

Известно, что Learjet 35A XA-IRE взорвался и загорелся. Погибли пилоты, пассажир и парамедик. Learjet принадлежал к мексиканской авиакомпании скорой помощи.

Причина аварии пока неизвестна.

Напомним, в Италии после падения военного самолета погибла 5-летняя девочка (видео).

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
778
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация