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В Мексике разбился туристический автобус: есть погибшие и травмированы

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В Мексике разбился туристический автобус: есть погибшие и травмированы

Погибли восемь человек.

По меньшей мере, восемь человек погибли, а 15 получили травмы из-за ужасной аварии в Мексике.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 8 февраля.

На юго-востоке страны туристический автобус не разминулся с тягачом. В его салоне было 39 пассажиров – это в основном иностранцы. От сильного удара автобус несколько раз перевернулся, пока не застрял в кустах.

На кадрах после аварии видно, как шокированная женщина просит помочь выбраться ей и нескольким заблокированным пассажирам. Среди жертв и пострадавших это путешественники из Франции, Германии и Швейцарии. Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

Из-за аварии в Мексике погибли восемь человек | Новости мира

Из-за аварии в Мексике погибли восемь человек | Новости мира

Как сообщалось, Мадагаскар накрыл мощный   тропический ураган "Батсирай". В пик непогоды сила ветра достигала 230 километров в час, а высота волн 15 метров. Из-за сильного циклона на восточном побережье острова в Индийском океане погибли по меньшей мере десять человек.

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