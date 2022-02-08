В Мексике разбился туристический автобус: есть погибшие и травмированы

Погибли восемь человек.
По меньшей мере, восемь человек погибли, а 15 получили травмы из-за ужасной аварии в Мексике.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 8 февраля.
На юго-востоке страны туристический автобус не разминулся с тягачом. В его салоне было 39 пассажиров – это в основном иностранцы. От сильного удара автобус несколько раз перевернулся, пока не застрял в кустах.
На кадрах после аварии видно, как шокированная женщина просит помочь выбраться ей и нескольким заблокированным пассажирам. Среди жертв и пострадавших это путешественники из Франции, Германии и Швейцарии. Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.
Как сообщалось, Мадагаскар накрыл мощный тропический ураган "Батсирай". В пик непогоды сила ветра достигала 230 километров в час, а высота волн 15 метров. Из-за сильного циклона на восточном побережье острова в Индийском океане погибли по меньшей мере десять человек.
Читайте также:
- В США почти два десятка человек застряли на льдине во время катания на снегоходах: фото
- В России гигантская глыба льда с крыши чуть не убила прохожую: видео
- В Австрии погибли девять туристов из-за схода лавин