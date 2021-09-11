В Мексике скала рухнула на жилые дома: есть жертвы и пропавшие без вести

В Мексике скала рухнула на жилые дома: есть жертвы и пропавшие без вести

Под завалами, по словам очевидцев могут находиться десятки людей.

В Тлалнепантла в Мексике произошел сдвиг, в результате чего огромная глыба упала на жилые дома. В результате 1 человек погиб, еще 10 числятся пропавшими без вести.

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Об этом сообщает АР.

Власти эвакуировали окружающие дома и попросила людей избегать района, где произошло обрушение, чтобы спасатели могли работать. Во время поисковых работ было обнаружено тело одного погибшего. Агентство гражданской защиты штата Мексика заявило, что валун разрушил 4 дома и по меньшей мере 10 человек считаются пропавшими без вести.

Один из волонтеров рассказал, что в доме, куда упал камень, жил его коллега с женой и детьми. Их судьба пока неизвестна.

Район, где произошел оползень, представляет собой кучу сбитых домов, поднимаются на склон горы, многие из которых имеют рифленые оловянные крыши, разделены местами просто крутой лестнице.

Оползень произошел после нескольких дней сильных дождей в центральной Мексике и землетрясения магнитудой 7,0 во вторник ночью вблизи Акапулько, который потряс здания за 320 миль от Мехико.

Напомним, что в столице Мексики Мехико и у курорта Акапулько произошло мощное землетрясение. Толчки оцениваются в 7,4 балла.

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